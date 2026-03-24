La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este martes, 24 de marzo de 2026 en España es de 1,61 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,71%. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Esta tendencia sugiere un creciente interés y confianza en el Ripple, así como en el euro, lo que podría estar impulsando su apreciación en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -2.93%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -52.7%. Esta tendencia a la baja refleja los desafíos que enfrenta Ripple en el mercado de criptomonedas, afectando su rentabilidad y la confianza de los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 41.30%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.