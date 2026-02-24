Este martes, 24 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,6 euros, cifra que refleja una variación del 0,27% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría atraer más inversores. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -3.26%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -35.74%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado, lo que ha afectado su rentabilidad y ha llevado a los inversores a reevaluar su posición en esta criptomoneda. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 23.65%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.