La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este martes, 17 de marzo de 2026 en España es de 1,76 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,34%. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Esta tendencia sugiere un creciente interés y confianza en el Ripple, así como en el euro, lo que podría estar impulsando su apreciación en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 10.05% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -35.16%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la rentabilidad general de Ripple ha sido desfavorable en el último año. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 40.25%, lo que es menor que la volatilidad anual del 63.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.