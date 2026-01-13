En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este martes, 13 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 2,43 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,95% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución moderada en su cotización, con una variación del -1.84% en la última semana, lo que sugiere una ligera caída en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, la variación ha sido aún más sutil, con un descenso del -0.25%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ripple ha mantenido una estabilidad relativa en su cotización a lo largo del tiempo, lo que puede ser atractivo para los inversores que buscan una opción menos volátil en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 21.28%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.