Este martes, 10 de marzo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,66 euros, cifra que refleja una variación del 6,08% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores en esta criptomoneda. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 1.97% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca una variación negativa del -34.98%, indicando que, a pesar de la reciente estabilidad, la rentabilidad general ha sido desfavorable en el largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 48.18%, lo que es menor que la volatilidad anual del 63.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.