La cotización del Ripple este martes, 10 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 1,69 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,48% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. La tendencia sugiere un crecimiento sostenido en el valor del Ripple en comparación con el euro. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, con un incremento del 18.01% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en su valor. Sin embargo, al analizar su desempeño a largo plazo, se observa una variación negativa del -34.32% en el último año, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a lo largo de 12 meses. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 187.57%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 66.18%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.