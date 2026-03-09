La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este lunes, 9 de marzo de 2026 en España es de 1,58 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,24%. La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una disminución del -4.62% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -39.67%, lo que indica que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 41.29%, lo que es menor que la volatilidad anual del 63.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.