¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,42 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores en esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -5.59% en la última semana, lo que sugiere una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 6.86%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ripple ha logrado mantener una tendencia positiva en su valor a largo plazo.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 38.46%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 82.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.