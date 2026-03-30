Este lunes, 30 de marzo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,54 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -6.42%, lo que indica una volatilidad reciente en el mercado. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -62.83% en su cotización, lo que sugiere que Ripple ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 28.51%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.