La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este lunes, 24 de noviembre de 2025 en España es de 2,47 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 4,93%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 1.3% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -2.92%, indicando que, a pesar de la reciente estabilidad, la rentabilidad general ha sido desfavorable en el periodo anual. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y los desafíos que enfrenta Ripple en su adopción y valoración.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 66.78%, lo que es menor que la volatilidad anual del 82.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.