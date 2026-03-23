La cotización del Ripple este lunes, 23 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,66 euros. Esta cifra refleja una variación del 3,75% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una variación del -1.82% en la última semana, lo que indica una ligera caída reciente. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su rentabilidad ha sido aún más desfavorable, con una disminución del -51.96% en el último año. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su popularidad y adopción en el mercado, Ripple ha enfrentado desafíos significativos que han impactado negativamente su valor en el tiempo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 43.38%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.