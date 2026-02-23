La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este lunes, 23 de febrero de 2026 en España es de 1,6 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,47%. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 2 es positivo. La tendencia sugiere un aumento en el interés y la demanda por Ripple en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una disminución del -4.89% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -38.15%, lo que indica que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 26.69%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.