En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este lunes, 19 de enero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,35 euros, cifra que refleja una variación del 1,65% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución negativa en su cotización, con una disminución del -5.79% en la última semana y un descenso del -17.87% en el último año. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado de las criptomonedas, Ripple ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 28.59%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.