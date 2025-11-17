En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,55 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,16% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -7.88% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar su rendimiento a lo largo del último año, se destaca un crecimiento del 16.24%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ripple ha logrado mantener una tendencia positiva en su valor a largo plazo, atrayendo así el interés de inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 19.46%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 81.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.