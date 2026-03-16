La cotización del Ripple este lunes, 16 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,74 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,92% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 7.96% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -35.2%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la rentabilidad general de Ripple ha sido desfavorable en el último año. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 30.81%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.51%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.