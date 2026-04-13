Este lunes, 13 de abril de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,57 euros, cifra que refleja una variación del 1,18% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un cambio reciente del -0.19% en la última semana, lo que sugiere una estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido del -56.02%, indicando una tendencia a la baja significativa que ha afectado su rentabilidad. Esta caída puede ser atribuida a diversos factores del mercado y la regulación, lo que ha llevado a los inversores a reevaluar su posición en esta criptomoneda. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 21.34%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.80%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.