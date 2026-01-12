En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este lunes, 12 de enero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,43 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -3.92% en la última semana, lo que refleja cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, la variación ha sido más estable, con un incremento del 0.63%, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ripple ha mantenido una rentabilidad moderada en el largo plazo.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 36.47%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.92%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.