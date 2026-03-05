La cotización del Ripple este jueves, 5 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,63 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,91% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. La tendencia sugiere un crecimiento sostenido en el valor del Ripple en comparación con el euro. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 1.79% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -33.79%, indicando que, a pesar de la reciente estabilidad, la rentabilidad general ha sido desfavorable en el largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 37.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 63.67%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.