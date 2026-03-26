La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 26 de marzo de 2026 en España es de 1,57 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -4,38%. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría indicar un posible crecimiento en su valor a corto plazo. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -6.15%, lo que indica una volatilidad reciente en el mercado. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -61.38% en su cotización, lo que sugiere que Ripple ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 44.15%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.