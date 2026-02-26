La cotización del Ripple este jueves, 26 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 1,64 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,74% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Esta tendencia sugiere un creciente interés y confianza en el Ripple, así como en el euro, lo que podría estar impulsando su apreciación en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -2.39%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -33.94%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado, lo que ha afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 48.94%, lo que es menor que la volatilidad anual del 64.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.