En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,31 euros. Esta cifra refleja una variación del -5,45% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -11.59% en la última semana, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido del -5.83%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, su rendimiento anual no ha sido drásticamente diferente. Esto sugiere que Ripple enfrenta desafíos en su rentabilidad, pero también muestra cierta estabilidad en un contexto más amplio.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 43.07%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 82.28%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.