Este jueves, 19 de marzo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,65 euros. El valor de apertura refleja una variación del -106,66565 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría indicar un posible crecimiento en su valor a corto plazo. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.39% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca una variación negativa del -44.76%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la rentabilidad general ha sido desfavorable en el largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 53.22%, lo que es menor que la volatilidad anual del 63.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.