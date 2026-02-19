Este jueves, 19 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,66 euros, cifra que refleja una variación del -1,48% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Ripple están en aumento. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un cambio reciente del -0.63% en la última semana, lo que indica una ligera disminución en su valor. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido más significativa, con una caída del -34.29%. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su popularidad y adopción en el mercado, Ripple ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y estabilidad en el tiempo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 44.68%, lo que es menor que la volatilidad anual del 64.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.