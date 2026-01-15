En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este jueves, 15 de enero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,42 euros. El valor de apertura refleja una variación del 581,38127 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del -0.71% en la última semana, lo que indica una ligera disminución en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido del -7.82%, reflejando un desempeño negativo en el mercado. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su potencial en el ámbito de las transacciones financieras, Ripple enfrenta desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 43.85%, lo que es menor que la volatilidad anual del 63.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.