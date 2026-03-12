La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 12 de marzo de 2026 en España es de 1,59 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,93%. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 2 es positivo. Esta tendencia sugiere un aumento en la confianza de los inversores hacia el Ripple en comparación con el euro. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 0.65% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una caída significativa del -40.2%, lo que refleja los desafíos que ha enfrentado en el mercado y la volatilidad inherente a las criptomonedas. Esta combinación de resultados resalta la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 24.13%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.