En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 11 de diciembre de 2025 en España es de 2,34 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,5%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve descenso del -1.35% en la última semana, lo que sugiere cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 4.02%, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo y una rentabilidad moderada para los inversores que han mantenido su posición en este activo digital.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 26.93%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 82.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.