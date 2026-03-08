La cotización del Ripple este domingo, 8 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,56 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,25% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. La tendencia sugiere un crecimiento sostenido en el valor del Ripple en comparación con el euro. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una variación del -1.79% en la última semana, lo que sugiere una ligera caída reciente. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su rentabilidad ha sido aún más desafiante, con una disminución del -39.66% en el último año. Estos datos reflejan la volatilidad del mercado de criptomonedas y los retos que enfrenta Ripple en su búsqueda de estabilidad y crecimiento. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 39.32%, lo que es menor que la volatilidad anual del 63.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.