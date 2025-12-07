En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este domingo, 7 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,41 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,68% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto indica que el interés por Ripple está en aumento, lo que podría atraer más inversores.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -3.59% en la última semana, lo que refleja cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento más moderado del 1.32%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ripple ha mantenido una tendencia positiva en el largo plazo, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan estabilidad en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 55.88%, lo que es menor que la volatilidad anual del 82.71%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.