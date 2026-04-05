Este domingo, 5 de abril de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,5 euros, cifra que refleja una variación del -1,59% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, con un cambio reciente del -2.54% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -60.75%, lo que indica que ha enfrentado desafíos importantes en el mercado. Esta disminución en su valor sugiere una rentabilidad negativa para los inversores que han mantenido sus activos durante este período. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 20.52%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.66%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.