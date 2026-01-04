En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este domingo, 4 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 2,46 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,35% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

En la última semana, la criptomoneda Ripple ha experimentado un cambio positivo del 11.39%, lo que sugiere un repunte en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -0.92%, indicando que, a pesar de la reciente recuperación, su rentabilidad general ha sido desfavorable en el periodo anual. Esta dualidad en la evolución de su cotización refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 45.88%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.