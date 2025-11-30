En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este domingo, 30 de noviembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,55 euros. El valor de apertura refleja una variación del -93,974996 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto indica que el interés por Ripple está en aumento, lo que podría atraer más inversores.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución moderada en su cotización, con un cambio reciente del 0.81% en la última semana, lo que sugiere cierta estabilidad a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -1.15%, indicando que, a pesar de los movimientos recientes, la rentabilidad general ha sido desfavorable en el periodo anual. Esto refleja los desafíos que enfrenta Ripple en un mercado de criptomonedas volátil.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 15.83%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 82.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.