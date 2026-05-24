En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este domingo, 24 de mayo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,56 euros. El valor de apertura refleja una variación del -283,1293 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto sugiere un aumento en la demanda y confianza en el Ripple, lo que podría indicar un potencial crecimiento continuo en su valor.

En la última semana, la cotización de Ripple cayó un -1.32%, prolongando una tendencia bajista que en el último año acumula un -56.03%. Esta evolución implica una rentabilidad negativa, con pérdidas significativas para posiciones mantenidas a 12 meses, mientras que el descenso semanal, más moderado, sugiere presión vendedora sostenida sin una recuperación clara.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 21.30%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.