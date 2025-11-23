En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este domingo, 23 de noviembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,36 euros. El valor de apertura refleja una variación del -247,69447 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría atraer más inversores.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -8.18%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del -7.79%, indicando que, a pesar de algunos altibajos, la rentabilidad general ha sido negativa. Estos datos sugieren que los inversores deben ser cautelosos y considerar las fluctuaciones del mercado antes de tomar decisiones de inversión en Ripple.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 59.53%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 82.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.