Este domingo, 22 de febrero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,64 euros. El valor de apertura refleja una variación del 147,03336 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -6.37%. Este comportamiento a corto plazo se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -34.6%, reflejando desafíos en su rentabilidad y en la percepción del mercado. A pesar de estos retrocesos, Ripple sigue siendo un activo de interés para muchos inversores, que observan su potencial en el ámbito de las transacciones financieras. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 26.58%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.10%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.