¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,52 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,42% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -8.79% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido más moderada, con un descenso del -1.87%. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ripple ha mantenido una relativa estabilidad en el largo plazo, lo que puede ser un indicativo de su rentabilidad y potencial en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 30.30%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 81.93%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.