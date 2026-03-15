La cotización del Ripple este domingo, 15 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,62 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,31% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 0.38% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una caída significativa del -39.62%, lo que refleja un contexto más desafiante y una rentabilidad negativa en el largo plazo. Esta combinación de resultados resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 16.66%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.42%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.