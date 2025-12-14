En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este domingo, 14 de diciembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,34 euros. El valor de apertura refleja una variación del -97,06822 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -4.76% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación ha sido más estable, con un leve descenso del -0.57%, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ripple ha mantenido una rentabilidad relativamente constante en el largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 23.70%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 81.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.