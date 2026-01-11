En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este domingo, 11 de enero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,43 euros. El valor de apertura refleja una variación del -159,60516 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. La tendencia sugiere un crecimiento sostenido en el valor de ambos activos.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -9.95% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, la variación ha sido más moderada, con un descenso del -2.52%, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una relativa estabilidad en un horizonte temporal más amplio.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 32.95%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.94%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.