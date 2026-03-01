Este domingo, 1 de marzo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,61 euros. El valor de apertura refleja una variación del -337,92229 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría atraer más inversores. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 1.16% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una caída significativa del -30.36%, lo que refleja los desafíos que ha enfrentado en el mercado y la volatilidad inherente a las criptomonedas. Esta combinación de resultados resalta la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 47.19%, lo que es menor que la volatilidad anual del 63.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.