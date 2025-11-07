En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este viernes, 7 de noviembre de 2025 en España es de 119,29 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 19,27%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 3.94% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una variación negativa del -10.32%, indicando que, a pesar de la reciente recuperación, la rentabilidad de Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en el último año.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 165.66%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 72.64%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.