La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este viernes, 6 de marzo de 2026 en España es de 62,21 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -3,62%. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un cambio negativo del -1.26%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -37.28%. Esta tendencia a la baja refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectando la rentabilidad de los inversores en Litecoin. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 38.30%, lo que es menor que la volatilidad anual del 61.39%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.