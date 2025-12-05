En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este viernes, 5 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 93,77 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,83% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución moderada en su cotización, con una variación del -2.06% en la última semana, lo que refleja una ligera tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación ha sido aún más sutil, con un descenso del -0.67%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones, su rentabilidad se ha mantenido relativamente estable en el largo plazo. Esto sugiere que Litecoin ha logrado resistir la volatilidad del mercado, aunque sin grandes avances en su valor.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 77.31%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 73.08%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.