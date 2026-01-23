En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este viernes, 23 de enero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 80,52 euros, cifra que refleja una variación del 1,26% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -3.82%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -27.68%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas, lo que ha afectado la rentabilidad de los inversores en Litecoin.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 42.81%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.91%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 78,1 euros.