La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este viernes, 20 de marzo de 2026 en España es de 64,21 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,9%. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un cambio reciente del -0.03% en la última semana, lo que indica una estabilidad a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación significativa del -41.79%, lo que refleja una tendencia a la baja en su rentabilidad. Esta caída puede ser atribuida a diversos factores del mercado de criptomonedas, que han afectado la confianza de los inversores y la demanda por Litecoin. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 41.72%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.87%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.