Este viernes, 20 de febrero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 63,99 euros, cifra que refleja una variación del 3,08% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un cambio negativo del -2.11%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -36.26%. Esta tendencia a la baja refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectando la rentabilidad de los inversores en este activo digital. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 33.31%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 63.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.