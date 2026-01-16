En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este viernes, 16 de enero de 2026 en España es de 83,43 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,68%.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -8.86%. Este comportamiento a corto plazo se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -26%. A pesar de estos retrocesos, Litecoin sigue siendo considerada una de las criptomonedas más estables y con potencial de rentabilidad a largo plazo, lo que la convierte en un activo interesante para los inversores.

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 47.94%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 66.17%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83,4 euros.