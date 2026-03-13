La cotización del Litecoin este viernes, 13 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 63,95 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,51% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 5.19% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -37.46%. Esto indica que, a pesar de la reciente recuperación, Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a lo largo del tiempo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 15.72%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 60.06%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.