¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 96,03 euros. El valor de apertura refleja una variación del -196,67536 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un cambio del 1.29% en la última semana, lo que indica una estabilidad reciente en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido del 3.01%, reflejando un crecimiento gradual que sugiere un interés sostenido por parte de los inversores. Esta rentabilidad, aunque no exorbitante, posiciona a Litecoin como una opción viable dentro del mercado de criptomonedas, especialmente para aquellos que buscan inversiones menos volátiles.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 33.36%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 72.35%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.