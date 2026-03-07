La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este sábado, 7 de marzo de 2026 en España es de 62,68 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,35%. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -2.26%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -36.8%. Esta tendencia a la baja refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectado por factores como la volatilidad y la incertidumbre económica, lo que ha impactado negativamente en la rentabilidad de los inversores en Litecoin. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 33.55%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.37%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.