En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este sábado, 6 de diciembre de 2025 en España es de 94,74 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,1%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un incremento del 5.26% en la última semana, lo que sugiere un interés renovado por parte de los inversores. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido apenas del 0.36%, indicando que, a pesar de los movimientos recientes, su rentabilidad a largo plazo ha sido relativamente estable y poco volátil.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 71.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 72.74%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.